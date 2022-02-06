حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يقسم علماء الفلك الأبراج إلى 3 مجموعات فلكية و12 برج، وهي مجموعة الأبراج الترابية، المجموعة النارية، المجموعة المائية، وبناء عليها يتم تحديد صفات كل برج على اساسها، حيث تتفق صفات كل مجموعة من الأبراج، ونظر لتصدر حظك اليوم وتوقعات الأبراج قائمة محركات البحث بشكل يومي، في العالم بأكمله، نستعرض حظك اليوم الأحد، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، سواء على المستوى المهني، العاطفي، الاجتماعي، الصحي، والمالي أيضا، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لمعرفة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج.

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحمل عائليا ومهنيا: القمر ما زال في برجك يجعلك اليوم جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة، أما عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الثور عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأخبارك الشخصية، أما مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق واليوم ينصحك الفلك أن تعتني بصحتك وحاول أن تنظم جهودك وتوظفها بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الجوزاء عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأحباب، كما أن الأصدقاء ويشغلون مساحة مهمة في حياتك، أما مهنيا وماليا: اليوم تنجح في تنمية أعمالك وتكسب مساندة البعض بسهولة.. لا تتردد في طلب النصيحة والدعم ممن تثق بهم.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان مهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز وانتبه لحقوقك، أما عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد مهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على الإبهار.. اظهر واخرج للنور بشرط أن تنتبه لحقوقك، أما عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. قد تحصل اليوم على إجابة شافية أو تجد علاجا لمشكلة ما.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور العملية والمالية، أما عاطفيا: قد تتحسن علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان عاطفيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه اليوم فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي، أما مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوَىَ مع شركاء العمل واحترس في توقيع الأوراق والعقود، وحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا، أما عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك جاذبية وحضورا ويعدانك بأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج القوس عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك مشاعر إيجابية وطاقة عاطفية، أما اجتماعيا ومهنيا: الشمس وزحل في منزل العلاقات ويمدك ذلك باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيد

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الجدي مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء، أما عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنّب المشادات العنيفة خاصة مع الأهل والأحباب، والذي يبدأ في 22 ديسمبر وينتهى في 20 يناير.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم برج الدلو عاطفيا وعائليا: الشمس في برجك تدعم علاقتك بالأحباب والأخوة وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة، أما مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء، والذي يبدأ في 21 يناير وينتهى في 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الاحد 6 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحوت مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. اهتم اليوم بأن تكون حساباتك واقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية، أما عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك شعورا بالرضا ويعدانك بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء، والذي يبدأ في 20 فبراير وينتهى في 20 مارس.