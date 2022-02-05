رئيس الوزراء يزور المدينة التراثية بالعلمين الجديدة ويتفقد نماذج الأبراج

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث قام ومرافقوه بجولة موسعة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشاطئية، لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات.

وصعد الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، ومرافقوهما أعلى أحد الأبراج في نقطة مشاهدة مرتفعة تتيح رؤية شاملة للمنطقة للتعرف على سير التنفيذ، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراج الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته.

المرحلة الأولى تشهد تنفيذ 15 برجا

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ الأبراج الشاطئية، الذي أوضح أن المرحلة الأولى تشهد تنفيذ 15 برجاً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني، ويتم استكمال أعمال تشطيبات الواجهات، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية مارس 2022، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالأبراج إلى الدور 26 من إجمالي 44 دورا، كما تم البدء في تنفيذ 5 أبراج أخرى من إجمالي 7 أبراج وفي مرحلة الأساسات.

«المدينة التراثية» تقام على مساحة 260 فدانا

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه «المدينة التراثية»، التي تقام على مساحة 260 فدانا، حيث اطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة، ومن بينها المباني الثقافية، والترفيهية، والتجارية المتنوعة، وهى: بحيرة رئيسية، ومسجد، وكنيسة، ومتحف، ومجمع سينمات، ومسرح روماني، ومبنى معارض، ومبنى للأنشطة الثقافية، والعديد من المباني التجارية والفندقية والإستثمارية والإسكان الفاخر.

وتابع رئيس الوزراء موقف التشطيبات بمبنى الكنيسة مشيدا بجودة أعمال التنفيذ، حيث أشار وزير الإسكان، إلى أن «الكنيسة» أصبحت جاهزة للتشغيل، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح مسجد مالك الملك بالمدينة، وأداء صلاة العيد به في العام الماضي.

واستمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن نسبة التنفيذ في بعض المباني بالمدينة التراثية بلغت 85%، وجار تنفيذ أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام، حيث ستكون المباني الآتية: المسرح الروماني، ومجمع السينمات، والبلازا الرئيسية، جاهزة للتسويق قريبا.