مع اقتراب موعد مباراة مصر والسنغال، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، في نهائي كأس أمم إفريقيا، يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات فك شفرة القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال، عبر محركات البحث العالمية؛ ليتمكنوا من تنزيل القناة عل التليفزيونات، لمشاهدتها داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المقاهي والكافيهات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات فك شفرة القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال.

خطوات فك شفرة القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

هناك 3 طرق لفك شفرة القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال، غدا الأحد الموافق 6 فبراير الجاري، في تمام التاسعة مساءا، وتتمثل في:

الطريقة الأولى

- هناك أجهزة ريسيفر تدعم إدخال شفرة الـ Biss مباشرة، من خلال الضغط على «0»، والضغط على «Ok»، ثم تظهر لك كلمة Biss، ومن خلالها إدخال الشفرة، وبذلك ستكون عملية فكرة الشفرة ناجحة معك.

الطريقة الثانية

- تتمثل هذه الطريقة في حالة أن يكون جهاز الريسيفر غير داعم لخاصية إدخال الشفرة، وبالتالي عليك اتباع عدد من الخطوات، وهي:

1- الذهاب إلى القائمة الرئيسية والدخول على «الضبط»، ومن ثم الضغط على « Ok».

2- ستظهر لك قائمة، قم باختيار الخيار الثاني وهو «Av»، ثم الضغط على «ok»، ستظهر لك قائمة مكتوب بها «ادخل الرقم السري»، قم بكتابة الرقم: «1512».

3- القيام باختيار الخيار الأخير وهو «إعداد Xcam »، ثم تضغط «ok».

4- ثم تظهر لك قائمة، واختيار الخيار الأول وهى «بقعة»، ثم الضغط على «ok».

5- ثم تظهر قائمة الـ «بيس»، ثم تضغط على الزر الأحمر، وبالتالي ستفتح القناة معك.

الطريقة الثالثة

1- هناك أجهزة لم تظهر عليها الرقم السري على الضبط، وفي هذه الحالة، ستقوم بالتوجه إلى قائمة «الوسائط المتعددة»، والضغط على «ok».

2- سيتم فتح قائمة، اختر منها الخيار الأول، وهو «الوسائط المتعددة»، وقم بكتابة «1512 أو 1506 أو 2507».

3- ثم تفتح أمامك قائمة اختر منها «بقعة»، ثم الذهاب لقائمة الـ«Xcam»، ثم الضغط على «ok»، ثم اختار الاختيار الأول «بقعة» ودوس «ok».

4- ثم الضغط على الزر الأحمر.

5- سيتم فتح قائمة «إضافة»، واختيار الخيار الثالث «SiD»، وقم بمسح «0»، وإضافة «1»، كى يصبح الرقم بدل ما هو «0000»، يصبح «0001»، ثم الضغط على الزر الأحمر للإضافة.

5- وبعد ذلك النزول للخيار الرابع « Key»، ستفتح أمامك قائمة، قم بمسح الأرقام المكتوبة، وكتابة «1100001100000000»، والضغط على الزر الأحمر للإضافة.

6- ثم اختر الخيار الخامس «معدل الترميز»، والضغط على الزر الأحمر، قم بمسح الأرقام المكتوبة، واكتب «27500»، واضغط على الزر الأحمر للإضافة.

7- ثم قم بتعديل «عمودي» إلى «أفقي»، ثم اختيار قائمة التردد وتضيف التردد «H 11680 27500»، والضغط على الزر الأزرق في الريموت، ثم اختر نوع القناة «الجميع »، ثم الضغط على الزر الأحمر.

وهكذا ستكون قد نجحت في عملية فك شفرة القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال.