العليا للفيروسات: أوميكرون يصيب الحاصلين على 3 جرعات من لقاح كورونا

ناشدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، مع التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا، بمختلف جرعاته، من أجل تقليل حدة أعراض المرض حال الإصابة.

أوميكرون يصيب حاليًا من حصلوا على 3 جرعات من اللقاح

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا، أصابت الفترة الأخيرة عددا من المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة التنشيطية، لافتة إلى أن أعراض المرض بسيطة جداً مقارنة بالأعراض التي تظهر على المصابين غير الحاصلين على لقاح كورونا، أو الأعراض التي تظهر على من تلقوا الجرعتين الأولى أو الثانية.

التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سبب تفشي كورونا

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بأن سلالة أوميكرون أصبحت الفترة الحالية سريعة الانتشار وتعمل على إحداث إصابات متعددة بين المواطنين، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية والبحثية لم تثبت حتى الآن، وجود أي متحورات جديدة أو خطيرة للفيروس عما جرى الإعلان عنه رسميا من قبل، منوهة إلى أن الإصابات بين المواطنين متنوعة ما بين أوميكرون ودلتا والسلالات الأخرى، بسبب التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن هناك زيادة في نسب الحالات المحجوزة بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين بالمرض.