خدمات يقدمها معرض الكتاب للزائرين بعيدا عن الكتب: منها مركز لقاح كورونا

يحرص الكثيرون من محبي القراءة على زيارة معرض الكتاب في الأيام الأخيرة من المعرض للاستفادة من التخفيضات والعروض التي تقدمها دور النشر والمعارضين في هذه الفترة على الكتب.

كما تتزامن الأيام الأخيرة من معرض الكتاب مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي في المدارس وأغلب الجامعات، وهو ما يعد فرصة أيضا للشباب لزيارة المعرض وحضور فعالياته الثقافية والفنية التي تستمر إلى يوم 7 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

لا نية لتمديد فترة المعرض

وأكّدت هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في بيان سابق، أنَّ آخر يوم من معرض الكتب هو 7 فبراير الجاري، ولا نية لتمديد فترة المعرض بعد هذا اليوم. وبذلك يتبقى يومان على ختام فعاليات المعرض علما بأن اليوم الأخير تبدأ فعاليات المعرض من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.

وتقدم وزارة الثقافة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الراعية العديد من الخدمات داخل المعرض تيسيرا على الزائرين، وترصد الوطن أبرز هذه الخدمات في النقاط التالية

خدمات يقدمها المعرض للزوار إلي جانب شراء الكتب:

1- استراحات للجمهور.

2- أماكن للخدمات.

3- أماكن مخصصة للأطفال.

4- سيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات.

5- مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

6- خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري.

7- شحن الكتب عن طريق الشركة القومية للتوزيع.

8- مركز لتلقي لقاحات كورونا تحت إشراف وزارة الصحة.

9- تنفيذ الإجراءات الاحترازية على الزوار تحت إشراف وزارة الصحة.

10- لوحات إرشادية وخريطة المعرض.

11- سيارة إسعاف مجهزة.

12- متطوعون لمساعدتك وإرشادك.

مواعيد زيارة معرض الكتاب

من السبت إلى الأربعاء 10 صباحا - 8 مساء، إذ تقام الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، ويشارك في المعرض 1063 ناشرًا وتوكيلًا يمثلون 51 دولة من مختلف قارات العالم.