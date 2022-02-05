فنانون يشيدون بمسلسل البحث عن علا: أداء هند صبري رائع «فيديو»

أشاد عدد من الفنانين بمسلسل البحث عن علا للفنانة هند صبري بمجرد طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية يوم الخميس الماضي وذلك عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فنانون يدعمون هند صبري

وكان من بين هؤلاء الفنانين، إدوارد الذي شارك جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه «مسلسل البحث عن علا حلو قوى، مبروك هند صبري وهادى الباجوري».

كما أشاد المخرج عمرو سلامة بدور الفنانة هند صبري فى المسلسل من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر» حيث كتب: «مسلسل البحث عن علا على نتفليكس خطير في لذاذته، ومعمول حلو قوي، ونفسي أكتب حاجة عن روعة وجمال هند صبري بس كل الكلام هيبان مبالغات ومجاملات، فإنتم لما تشوفوا هتفهموا قصدي».

أسما شريف منير تشيد بـ "البحث عن علا"

وأشادت الفنانة أسما شريف منير، عبر صفحتها على موقع إنستجرام بمسلسل البحث عن علا الذي يعرض حاليا علي منصة نتفليكس، وكتبت «سما»: «كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصياً كتبت كتاب عن الموضوع بس ما شفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده».

وأضافت: «تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي، مع إن كل حاجة منهم معمولة بإتقان، تقييمي ليه هو إحساسي كست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري».

وتابعت: «شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت فيها، عبروا عن حاجات مكنتش عارفة أوصفها، ولما شفت أنا عديت بإيه أخدت كم طاقة وكأني أول مرة أعرف حجم اللي عديت بيه فثقتي في نفسي رجعتني أقوى من الأول، عشان كنت ملهية في أحداث الدنيا، بس لما شفتها قدامي عرفت حجم قوتي، بشكرك يا هند صبري».

معلومات عن مسلسل "البحث عن علا"

مسلسل البحث عن علا يشارك فيه عدد من الفنانين منهم هند صبري وهاني عادل وسوسن بدر وندى موسى ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف غادة عبد العال وإخراج هادي الباجوري.

وكانت الفنانة هند صبري، كشفت في تصريحات صحفية سابقة أن مسلسل البحث عن علا ليس جزء ثاني من مسلسل عايزة أتجوز رغم أنه يتناول الشخصية ذاتها بتطورات أحداثها.

وشاركت الفنانة هند صبري فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شاركت فيه بجانب أحمد عز وماجدة زكى وهشام سليم ونضال الشافعي ومايان السيد وخالد أنور وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.