نجلاء فتحي عن موهبة هند صبري: «لما بشوف شغلها بقول مش بنعرف نعمل زيها»

تحل ذكري ميلاد الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، اليوم الثلاثاء، إذ أنها من مواليد 21 ديسمبر، وعلى الرغم من ابتعادها عن الحياة الفنية منذ سنوات طويلة، إلا أن الجمهور بمختلف فئاته ما زال يتذكر أدوارها التي قدمتها علي مدار مشوارها الفني.

وكشفت الفنانة نجلاء فتحي عن رأيها في الفنانات العرب اللاتي يقدمن أعمالاً تمثيلية بمصر خلال حوار لها بمجلة «الكواكب» عام 2011، حيث أشادت بموهبة التونسية هند صبري قائلة: «كلما أشاهد أدائها التمثيلي وهي تتحدث باللهجة المصرية أقول لنفسي، ده احنا مش بنعرف نعمل زيك».

وأكدت «نجلاء» أن هند صبري فنانة متنوعة في أدوارها، حيث تحرص على انتقاء الشخصيات التي تقدمها بعناية، حيث تمنت لها كل النجاح والتوفيق في مسيرتها الفنية.

وفاة حمدي قنديل نقطة تحول في حياة نجلاء فتحي

وفي سياق مختلف، ابتعدت نجلاء فتحي عن الأضواء منذ وفاة زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل عام 2018، حيث ظهرت حزينة ومنكسرة أثناء تشييع جنازته، ولم تتمكن من حضور مراسم العزاء من فرط حزنها الشديد عليه.

أبرز أفلام نجلاء فتحي في السينما

واكتفت نجلاء فتحي بما قدمته للسينما المصرية علي مدار مسيرتها الفنية، حيث قدمت عدداً من الأفلام المميزة التي ما زال يتابعها الجمهور أينما عُرضت، وأبرزها «الجراج، أحلام هند وكاميليا، إمرأة مطلقة، مدافن مفروشة للإيجار، اللص» وغيرهم.

وكونت نجلاء فتحي ثنائي متفاهم مع الفنان الراحل محمود ياسين، حيث قدما معا العديد من الأفلام، ومنها «الوفاء العظيم، بدور، لا يا من كنت حبيبي، أذكريني».