تفاصيل جديدة في مذبحة الزمالك: وفاة والدة العروس نور غزال متأثرة بإصابتها

وفاة "منى محمد" الشاهده في قضية واقعة الزمالك منذ ساعات قليلة متأثرة بإصابتها، حيث قام رجل أعمال يدعى "شمس الدين شريف"22 عام يقطن بمنطقة الزمالك بقتل زوجته "نور غزال"22 عام، التي لم يمض على زواجها 20 يوم، وشقيقته "شرين شريف" 42 عام وطليقها "خالد محمد" 53 عام في ظروف غامضه إثر مشادة كلامية نشبت بينهم ثم إنتحر بعد أن أصابت إحدى الأعيرة الطائشة التي أطلقها والدة زوجتة المسنة"منى.محمد"58 عام إصابة في كتفها الأيسر نُقلت على أثرها المستشفى بالأمس لتتوفي صباح اليوم وهي من روت تفاصيل الواقعة.

تفاصيل الواقعة

قالت والدة الزوجة في التحقيقات قبل أن توافيها المنية، أن عريس إبنتها والذي يعمل كتاجراً للخرده قام بإخراج مسدس 9 ملي وأطلق الرصاص على جميع الحضور في المنزل وهم زوجته غزال وشقيقته وطليقها وأصابها بطلق ناري قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه على ،طللقات أوضحت التحريات أنها بمناطق متفرقة بالجسم.

النيابة تستكمل التحقيق في الواقعة

وكانت النيابة العامة قد قررت إنتداب الطب الشرعي لتشريح غموض المتوفين لبيان أسباب وفاتهم تحفظت على سلاح الجريمة وأحيل إلى الأدلة الجنائية لبيان لفحصه وبيان حالته الفنية ومضاهاة فوارغ الطلقات لبيان امكانية خروجها من هذا السلاح أم لا، وتجري النيابة أستكمال التحقيقات في الواقعة.