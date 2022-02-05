الغيرة وراء قتل الطفلة «ساندي» على يد زوجة عمها: «خنقتها فوق السطوح»

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل مقتل الطفلة «ساندي» إذ تبين أن زوجة عم الطفلة هي التي نفذت الجريمة؛ فاستدرجت الطفلة أعلى سطوح المنزل وخنقتها، وأخفت جثمانها داخل جوال تحت مخلفات المحاصيل الموجودة أعلى المنزل، وفي صباح اليوم التالي للجريمة صعدت وألقت الجوال المخفي داخله الجثمان أمام منزل الأسرة.

الطفلة «ساندي» محبوبة من عائلتها

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة نفذت جريمة قتل الطفلة «ساندي» انتقامًا منها بسبب الغيرة لأن جميع أفراد العائلة يعاملون الطفلة معاملة أفضل من أبناء المتهمة ما آثار غضبها ودفعها للانتقام من الطفلة وقتلها حتى تشفي غليلها، وأن المتهمة لم تتردد في تنفيذ الجريمة عقب عزمها التخلص من الطفلة.

الغيرة دفعت زوجة العم لقتل طفلة الصف

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهمة كانت تتظاهر بالحزن على الطفلة أمام أسرتها من أجل إبعاد الشبهة الجنائية عنها لكن الجهود الأمنية التي قادها المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف، كشفت مخطط المتهمة الإجرامي وباستجوابها انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة، وأنها قررت التخلص من الطفلة وقتلها بسبب حب جميع أفراد العائلة لها دون أطفالها، وأنها أعدت خطة القتل قبل تنفيذها بـ24 ساعة، وأنها تمكنت من استدراجها أعلى منزل العائلة وقت انشغال جميع أفراد العائلة الكبار في العمل بالمنزل منتصف نهار اليوم وتخلصت منها بخنقها.

تشريح جثمان طفلة الصف

وعقب انتهاء المتهمة من سرد تفاصيل الواقعة تحرر محضرًا وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت حبسها بتهمة القتل العمل وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.