سيارة إسعاف تتحرك تمهيدا لنقل الطفل ريان ثم تغادر محيط البئر فجأة

تناقات وسائل الإعلام المغربية، منذ قليل، في بث حي، تقدم سيارة إسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية نحو المكان المخصص عند البئر التي سقط فيها الطفل ريان، ما يعني اقتراب اللحظات الأخيرة لإخراج الطفل، لكن وفق البث، غادرت سيارة الإسعاف بشكل مفاجئ من محيط البئر، ولم تعرف أسباب مغادرتها، وما أن كان لتغييرها، أو أنه سيجري نقله مباشرة للطائرة، فيما أشار تليفزيون «شوف تي في» المغربي، إلى أن أعمال الحفر انتهت.

وكان من المقرر أن تنقل سيارة الإسعاف، الطفل ريان، إلى طائرة طبية مجهزة تابعة للدرك الملكي المغربي، وبعدها ينقل إلى أحد المستشفيات من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إنزال الطعام للطفل ريان

وكانت وسائل الإعلام المغربية، ذكرت منذ قليل، إنه جرى إدخال الطعام للطفل ريان، ما يعني أنه لايزال على قيد الحياة، وتتواصل أعمال الحفر اليدوي في المرحلة الأخيرة لإخراجه بأمان.

وكانت فرق الإسعاف الطبية بدأت تجهيز معداتها، في إشارة تبدو على قرب إنقاذ الطفل ريان الذي دخل يومه الرابع داخل البئر التي سقط فيها ويبلغ عمقها أكثر من 60 مترا.

الاستعانة بالمياه في أعمال الحفر الأخيرة لإخراج الطفل ريان

وفي الساعات الأخيرة لجأت فرق الإنقاذ المشرفة على عملية إنقاذ الطفل ريان إلى استخدام المياه، وجرى استقدام خزان مياه لمواصلة أعمال الحفر التي باتت قريبة من الطفل.

كما جرى الدفع بفرق إنقاذ إضافية لمساعدة العناصر التي تقوم بعملية إنقاذ الطفل، التي تتواصل عبر إدخال أنابيب إسمنتية بواسطة جهاز حديدي، لتجنب أي انهيارات للتربة.