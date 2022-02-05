حقوقي مغاربي: إنقاذ الطفل ريان في مرحلته الأخيرة.. والأهالي يدعون الله أن يخرج حيا

كشف محمد الرابون، ناشط في المجتمع المدني غير الحكومي في مدينة شفشفاون بالمغرب، آخر المعطيات الدقيقة والحصرية من عين المكان الذي سقط فيه الطفل ريان، موضحاً أن عملية الحفر الأفقي بلغت مراحلها الأخيرة، ولم يتبق سوى متر للوصول لموضع ريان، وسيتم بعدها الحفر قليلا نحو الأسفل لإخراجه.

وأضاف «الرابون» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العملية من المرتقب أن تستغرق حوالي ساعتين من الزمن للإنتهاء منها، مؤكداً أن عناصر الوقاية المدنية تستعد لعملية إخراج ريان فور انتهاء الحفر، ثم استقدام وسائل ومعدات مخصصة للنقل السريع جدا لضحايا الحوادث.

وأوضح أنه يتم التنسيق معهم حول آخر التعليمات في هذا الصدد، مؤكداً أن المواطنين يكبرون ويهتفون بأدعية، يترجون الله أن يخرج ريان حيا وهناك ترقب مخيف جدا أمام موضع الخفر: «الكل على أعصابه».