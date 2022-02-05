مدبولي يتفقد الحي اللاتيني ومشروع الإسكان في ختام جولته بالعلمين الجديدة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحي اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد أحد نماذج الوحدات والتشطيبات.

انتهاء أعمال الواجهات لعمارات الطريق الساحلي بنهاية مارس

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال الجولة، أن الحي اللاتيني يتكون من 6 مناطق، بواقع 65 مجمعا سكنيا، تضم 220 عمارة سكنية ومناطق خدمية متميزة، بإجمالي نحو 12.5 ألف وحدة، ويجري استكمال أعمال الهيكل الخرساني بنسبة إنجاز 92%، كما سيجري الانتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلي بنهاية مارس 2022.

وأضاف الوزير أن العلمين الجديدة تشهد كذلك تنفيذ الكمبوند السكني «مزارين» بمساحة 700 فدان، الذي يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بالإضافة إلى مسطحات تجارية وخدمية بإجمالي 618 فيلا و552 شاليه و22 عمارة.

برج أيقوني بارتفاع 250 مترا في العلمين الجديدة

وخلال الجولة، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مدينة العلمين الجديدة تشهد أيضاً تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الإسكان، من بينها تنفيذ مشروع «الداون تاون»، ويتكون من 40 عمارة سكنية بإجمالي 1320 وحدة، بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المشروع، وجار أعمال تركيب المصاعد، مضيفا أن منطقة أبراج الداون تاون، تشهد تنفيذ برج أيقوني بارتفاع 250 مترا، و4 أبراج أخرى، بارتفاع 200 متر، وجار تنفيذ أعمال الأساسات، ويجري التنفيذ من خلال الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة الإدارية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن منطقة الإسكان بمدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ عمارات الإسكان المتميز بإجمالي 80 عمارة، وجرى تسليم 45 عمارة للمستفيدين، وجار الانتهاء من تنفيذ 35 عمارة أخرى، كما تضم 128 عمارة «سكن مصر»، وتتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2، وسيجري الانتهاء منها في 30/06/2022.