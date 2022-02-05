الإعلام المغربي: انتهاء أعمال الحفر.. و«ريان» حي يرزق

ذكرت قناة «شوف» المغربية في بث مباشر منذ قليل، أن أعمال الحفر انتهت بالفعل لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر ودخل يومه الخامس تقريبا، مؤكدة أن ريان حي يرزق.

تجهيزات طبية كبيرة عند البئر تمهيدا لنقل ريان

وأضاف مراسل القناة في البث المباشر، أن سيارات إسعاف ووحدات طبية تتواجد قرب البئر؛ استعدادا للحظة إخراج الطفل ريان، قائلا إنه أشبه بمستشفى متنقل، وتتوافر لديها جميع التجهيزات الطبية.

ولفت المراسل إلى أن طائرة هليكوبتر مجهزة طبيا تابعة للدرك الملكي المغربي جاهزة لنقل الطفل ريان، الذي علق في بئر عند فتحة 32 مترا، فيما يبلغ إجمالي عمق البئر نحو 62 مترا.

وصول سيارة إسعاف قرب البئر ومغادرتها بشكل مفاجئ

وذكرت قناة «شوف»، أيضا أن سيارة إسعاف تحركت نحو البئر في الطريق الممهد لها لإخراج الطفل ريان من البئر، إلا أنها غادرت بشكل مفاجئ من موقعها.

وقال مراسل القناة في البث المباشر، إنه ربما يتم استقدام سيارة إسعاف أخرى، أو نقل ريان مباشرة عبر الهليكوبتر، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تنقله سيارة الإسعاف إلى الطائرة.

ومن المقرر أن تنقل الطائرة التابعة للدرك الملكي الطفل ريان فور خروجه إلى أحد المستشفيات؛ لتقديم الخدمات الطبية والرعاية التي يحتاج لها بعد أن قضى قرابة 5 أيام في البئر.

وتنتشر أعداد كبيرة من المواطنين المغاربة في موقع البئر، ويتوسلون إلى الله بالدعاء لإنقاذ الطفل ريان.