الطفل ريان من السقوط في البئر إلى الوفاة.. القصة الكاملة

منذ سقوطه الثلاثاء الماضي في البئر، وحتى خروجه تحت إشراف فريق طبي، عاش الطفل ريان المغربي، الذي لم يتجاوز عامه الخامس بعد، أياما صعبة، مستلقيا داخل بئر على عمق 32 مترا، دون قدرة على الحركة إثر إصابته بكسور في الرقبة والعمود الفقري.

بدأت حكاية الطفل ريان، التي شغلت العالم منذ سقوطه حتى لحظة خروجه، حينما كان يلهو في محيط منزله، ظهر الثلاثاء الماضي، وفجأة اكتشفت عائلته اختفاءه، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر التي حفرها والده قبل أيام للحصول على الماء، وبعدها بدأت عمليات الإنقاذ على قدم وساق.

اصطدمت جهود الإنقاذ بضيق حفرة البئر، وحاولت قوات الإنقاذ في البداية الاستعانة بأحد المدربين على التعامل مع مثل هذه الحوادث إلا أنه اصطدم بضيق حفرة البئر، لتتجه جهود الإنقاذ نحو الحفر حول البئر.

تفاصيل اختفاء وإنقاذ الطفل ريان

وسرعان ما بدأت معدات وآليات الحفر العملاقة عملها، وربما كان صوتها هو الونيس للطفل ريان، وواصلت الليل بالنهار من أجل إنقاذ الطفل الذي تعلق به وبأمل إنقاذه الملايين في كل أرجاء العالم.

وفى الوقت الذى كانت جهود الإنقاذ تجري على قدم وساق، لم تخفِ والدة الطفل ريان صدمتها مما حدث لابنها، لكنها أكدت في الوقت نفسه، في تصريحات للصحف المغربية، من منزلها بقرية «إغران» بمركز «تمروت»، أنه ما زال على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها تنتظر خبر إخراجه في أقرب وقت.

وأوضحت والدة الطفل ريان، كواليس اختفاء ابنها قائلة: «كان ريان طوال صباح الثلاثاء يلعب في المنزل، وعند الساعة الواحدة والنصف خرج من البيت ولم يعد، قبل أن نتأكد أنه سقط في البئر».

وتولى فريق طبي إخراج الطفل ريان من البئر، بعد أن انتهت أعمال الحفر، حفاظا على سلامته وإنعاشه، وعثرت فرق الإنقاذ على الطفل «ريان»وهو حي يرزق.

الطفل ريان مصاب بكسور متعددة

وأفادت مصادر إعلامية مغربية، بأن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، واستعدادا لخروج الطفل ريان، جرى تجهيز مروحية طبية وأطقم طبية متخصصة في الإنعاش تابعة لوزارة الصحة المغربية قرب البئر من أجل القيام بالتدخلات الطبية الضرورية قبل نقل الطفل ريان إلى أقرب مؤسسة استشفائية، وذلك حسبما نقل موقع Le360. المغربي.

تعاطف عالمي مع الطفل ريان

وحظي الطفل ريان بتعاطف واسع من كل أنحاء العالم، حيث تعلقت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بقصته وتابعتها من خلال البث مباشر لحظة بلحظة.

وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية: الحل الوحيد: الحفر حول البئر لإنقاذ الطفل ريان الذي أثار بقاؤه داخل البئر تعاطفا وتضامنا هائلين على شبكات التواصل الاجتماعية.