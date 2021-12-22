«صحة جنوب سيناء»: مد فترة تطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 48 ساعة

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه قرر زيادة فترة التطعيم ضد شلل الأطفال لمدة يومين، حيث جرى مده ليومي الخميس والجمعة، موضحا أنه تفقد سير عمل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء صباح اليوم الأربعاء.

وقال «رخا» إن الفرق الطبية التابعة المشاركة في الحملة قامت بتأدية واجباتها في ظروف جوية صعبة، خاصة الفرق التي توجهت إلى الوديان والتجمعات البدوية.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

كما أشاد بمجهود الفرق الطبية المبذولة في أداء عملهم سواء بالفرق الثابتة أو المتحركة، والالتزام بخط السير المقرر لهم، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء أداء عملهم.

مد فترة التطعيم لمدة يومين

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جرى مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال لمدة يومين لتطعيم جميع الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات، للذين تخلفوا عن التطعيم لعدم تواجدهم بالمنازل أو لحدوث أي أعراض مرضية خلال فترة الحملة.

وأضاف أن الحملة انطلقت يوم 19 ديسمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، موضحا أنه جرى إعداد وتدريب نحو 132 من فرق العمل، وجرى توزيعها على السيارات المتنقلة أو مكاتب الصحة أو من خلال طرق الأبواب.

وأكد أن أعداد الأطفال المستهدفين في الحملة 24 ألف طفل وطفلة، وجرى إخطار كل الجهات للإعلان عن الحملة.

دورة تنشيطية لمسئولي إعلام تنظيم الأسرة بمحافظة جنوب سيناء

وقال الدكتور أيمن رخا، إن إدارة تنظيم الأسرة قامت بعقد دورة تنشيطية لمسئولي إعلام تنظيم الأسرة بالمنشآت المختلفة بالمحافظة، على أعمال تنظيم الأسرة وكيفية أداء أعمالهم والتعريف بالأنشطة المختلفة التي تؤديها الإدارة.

وتابع أن الدورة التدريبية بدأت أمس وتنتهي غدا الخميس، مشيرا إلى أن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية تقوم بعقد ندوات ودورات للتوعية، في كل المدن والوديان، بحضور عشرات السيدات لتقديم المشورة في مجال تنظيم الأسرة وصرف أدوية بالمجان.