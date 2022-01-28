«صحة جنوب سيناء» تغلق 3 مصانع مخللات وزيت زيتون فاسدة في رأس سدر

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة استمرار الحملات علي الأسواق في كل المدن وضبط أي مخالفات لحماية أرواح المواطنين.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مديرية الصحة تقوم بتنفيذ حملات مفاجئة على المصانع والمحال التجارية بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والجهات الرقابية.

إغلاق مصانع دون ترخيص

أكد الدكتور أيمن رخا، أنه جرى القيام بحملة موسعة على مدينة رأس سدر تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي ووكيل المديرية، الدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وقامت الحملة بتحرير 3 مذكرات غلق ثلاث مصانع تعمل دون ترخيص، مصنعين للمخللات وآخر لتعبئة زيت الزيتون تدار بدون ترخيص وغير مستوفية للاشتراطات الصحية وتستخدم خامات مجهولة المصدر وبها تغير بالخواص الطبيعية.

أضاف أنه جرى ضبط 6816 كجم مخللات، و2537 لتر زيت زيتون غير صالحين للاستهلاك الآدمي لوجود تغير بالخواص الطبيعية بها واستخدام خامات مجهولة المصدر بتصنيعها.

وقال إن حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات مستمرة بمدن المحافظة في إطار السعي لتقديم أغذية ومشروبات صالحة للاستهلاك الآدمي وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بمدن ووديان المحافظة.

تحرير 51 محضرا والمرور على 21 منشأة

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى المرور على 21 منشأة غذائية بمدينة رأس، وتمكنت الحملة برئاسة أحمد فتحي عبد العاطي مشرف مراقبة الأغذية بالمديرية وعضوية كل من محمود سعيد، مراقب أغذية المديرية وعادل عبدون مراقب أغذية رأس سدر، وخالد المحلاوي، مفتش أغذية رأس سدر، من تحرير 51 محضرا متنوعا حيث قامت الحملة بإعدام 438 كجم و 35 لتر لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقامت لجان المرور بتحرير 18 محضر نظافة، وتحرير 33 محضر شهادة صحية، بإجمالي 51 محضراً، وجرى سحب عدد 8 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل.