تردد أبو ظبي الرياضية extra.. تنقل مباراة الأهلي ومونتيري بمونديال الأندية

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد أبو ظبي الرياضية extra على النايل سات، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان القناة نقل مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، لذلك يحاول البعض معرفة كيفية ضبط تردد القناة على التلفاز لمتابعة المباراة.

وللمهتمين وعشاق الساحرة المستديرة، تستعرض «الوطن» خطوات ضبط تردد أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي النايل السات.

تردد أبوظبي الرياضية extra

ويمكن لمحبي ومتابعي مباريات كأس العالم للأندية، وتحديدًا مباراة الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي، التي تقام اليوم في دولة الإمارات العربية، ضبط الإحداثيات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبوظبي إكسترا على النايل سات

وهناك تردد آخر على نفس القمر الصناعي النايل سات، يمكن متابعة المباراة من خلاله كالتالي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة الحكم، معلنة بداية المباراة بين النادي الأهلي المصري، ونادي مونتيري المكسيكي اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، على ملاعب آل نهيان في بطولة كأس العالم للأندية، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت أم القري بالمملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الفريق الأهلي اليوم

حارس المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: لويس ميكسيكوني، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.