الحالة الصحية للطفل ريان.. مصاب بكسور متعددة وفريق طبي فحصه داخل البئر

أفادت مصادر طبية مغربية، بمعلومات عن الحالة الصحية للطفل ريان الذي سقط في البئر الثلاثاء الماضي، وتواصلت جهود إنقاذه منذ سقوطه وحتى خروجه منذ قليل، وسط تعاطف عالمي ودعوات لخروجه سالما من البئر.

وعن الحالة الصحية للطفل ريان، أفاد إعلام مغربي أن فريقا طبيا أجرى تشخيصا للطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

وأوضحت مصادر مغربية في محيط البئر التي سقط فيها الطفل المغربي ريان، تفاصيل الحالة الصحية للطفل ريان، مشيرة إلى أنه تم إجراء فحص طبي أولي للطفل، وتبين أنه مصاب في الرأس مع كسور في الرقبة والعمود الفقري.

الحالة الصحية للطفل ريان

فيما نجحت الفرق الطبية في الوصول للطفل ريان داخل البئر، لكنه لم ينقل إلى خارجه مباشرةً بعد اكتشاف إصابته بكسور، وجرى تجهيزه أولًا حتى لا تتفاقم الإصابات.

وتولى فريق طبي إخراج الطفل ريان من البئر، بعد أن انتهت أعمال الحفر، حفاظًا على سلامته وإنعاشه وفقا لوسائل إعلام مغربية، وذلك حتى لا تتدهور الحالة الصحية للطفل ريان.

وقبل قليل، عثرت فرق الإنقاذ على الطفل «ريان» وهو حي يرزق، وجرى وضع 3 سيارات إسعاف على الأقل قيد التصرف لنقل الطفل ريان إلى الطائرة التابعة للدرك الملكي التي ستنقل الطفل إلى أحد المستشفيات.

انتهاء أعمال الحفر لإنقاذ ريان

وانتهت أعمال الحفر ووصلت الفرق الطبية إلى الطفل ريان قبل إخراجه، وجرى إدخال والديه إلى منطقة خروجه من البئر.

وكانت سلطات الوقاية المدنية قد بدأت عصر أمس، أعمال الحفر اليدوي، وأبعدت الجرافات لتجنب أية انهيارات أرضية لإنقاذ حياة الطفل ريان