وزير خارجية المغرب: السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان

أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان الذي سقط في البئر، منذ الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

فيما أكدت وسائل إعلام مغربية، وجود فريق طبي الآن، مع الطفل ريان، داخل النفق، ترقبا لخروجه.

وأفادت مصادر مغربية، بأن فريقا طبيا يتولى إخراج الطفل ريان من البئر، موضحة أنه مصاب بكسور متعددة في الرقبة والعمود الفقري.