رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير خارجية المغرب: السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان

وسائل إعلام مغربية: فريق طبي يتواجد الآن مع الطفل ريان داخل النفق

كتب:

سحر المكاوى
06:48 م | السبت 05 فبراير 2022
جهود إنقاذ الطفل ريان

جهود إنقاذ الطفل ريان

أعلن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان الذي سقط في البئر، منذ الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

فيما أكدت وسائل إعلام مغربية، وجود فريق طبي الآن، مع الطفل ريان، داخل النفق، ترقبا لخروجه.

وأفادت مصادر مغربية، بأن فريقا طبيا يتولى إخراج الطفل ريان من البئر، موضحة أنه مصاب بكسور متعددة في الرقبة والعمود الفقري.

اقرأ المزيد:

حقوقي مغاربي: إنقاذ الطفل ريان في مرحلته الأخيرة.. والأهالي يدعون الله أن يخرج حيا

شاهد.. فيديو حصري لـ«الوطن» من داخل أنبوب إنقاذ الطفل ريان

بث مباشر.. عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وصلت للمرحلة النهائية

شاب مصري يتطوع للمشاركة في إنقاذ الطفل ريان: قلبي وجعني عليه