بث مباشر.. عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان وصلت للمرحلة النهائية

يبحث الكثير من المتابعين عن مشاهدة البث المباشر لعمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان، مع اقتراب لحظة إنقاذه، حيث ظل عدة أيام داخل بئر ضيقة عميقة في منطقة «جماعة تمروت» بإقليم «شفشاون» شمال المغرب، وسط تأكيدات من مسؤولين مغاربة لوسائل الإعلام أن الطفل بخير.

شاهد الآن.. بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل ريان المغربي

ويتابع الكثير من المواطنين حول العالم البث المباشر لجهود عمليات الإنقاذ التي تجرى حاليا مع الطفل المغربي ريان، علما بأن عمق البئر 62 مترا.

وكشفت فرق الإنقاذ بأنها تسارع الوقت للوصول للطفل المغربي ريان وأنها تعمل بتأنِ لدقة الوضع، بحسب ما يظهر من البث المباشر، كما أنها وصلت للمرحلة النهائية من إنقاذ الطفل ريان، وسط تضارب بشأن عدد الأمتار الفاصلة عن الطفل ريان.

وكان فريق الإنقاذ قد استقدم أمس تعزيزات أمنية لمسرح عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، مع مراعاة دقة المرحلة الحالية، خاصة أن السلطات وضعت خطة لإجلاء الطفل ومعالجته بالسرعة اللازمة، وجميع المغاربة والعالم العربي يأملون نجاه ريان بعد 5 أيام على حادثة وقوعه في البئر.

وجرى استخراج الأتربة يدويا، وأدخلت أنابيب إلى البئر لتسهيل عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان، خاصة أن عمليات الإنقاذ حققت تقدما في المرحلة الأخيرة، وأكد رئيس خلية إنقاذ الطفل، أن الساعات المقبلة ستحمل البشرى وأعمال الحفر تتم وفق خطة مدروسة وبكل حذر.