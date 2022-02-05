مصادر مغربية: فريق الإنعاش يجهز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة

أفادت مصادر مغربية، بأن فريق الإنعاش يقوم بتجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر، عبر نقالة، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت المصادر، أن فريقا طبيا يقوم بمعاينة الطفل ريان، وتوفير الإسعافات الأولية داخل البئر قبيل إخراجه.

إصابة الطفل ريان بكسور

وسقط الطفل ريان منذ الثلاثاء الماضي، في البئر، وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان منذ سقوطه حتى ترقب خروجه بعد قليل، فيما أفادت مصادر طبية بأن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة في الرقبة والعمود الفقري.