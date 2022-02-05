14 مخالفة مرورية لا يجوز فيها التصالح.. منها القيادة تحت تأثير المخدر

يعد قانون المرور من أهم القوانين التي يبحث عنها العديد من السائقين وكل من يمتلك مركبة يقودها، إذ ينظم القانون حركة المرور، كما يشتمل على العديد من العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك القانون.

مخالفات مرورية لا يجوز فيها الصالح

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير الحالات المرورية المخالفة التي يرتكبها السائق ولا يسمح بالتصالح مع الدولة، إذ حدد قانون المرور 14 مخالفة لا يمكن التصالح مع من يرتكبها؛ للحد من تقليل الحوادث المروعة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق.

14 مخالفة لا يمكن التصالح فيها

وأوضح قانون المرور، أن هناك حالات لا يمكن التصالح فيها مع المخالف، وجاءت كالتالي:

ـ قيادة المركبات بدون لوحات معدنية أو استعمال لوحات مخالفة.

ـ قيادة المركبات بدون الفرامل أو فرامل متعطلة.

ـ قيادة المركبات تحت تأثير المخدر أو المسكر.

ـ سير المركبات عكس الاتجاه.

ـ حيازة سائق المركبات على أجهزة تكشف أو تنبه عن مواقع الرادار.

ـ تعمد سائق المركبات تعطيل حركة المرور.

ـ اعتداء سائق المركبات على أحد أفراد شرطة المرور.

ـ امتناع سائق المركبات عن تحميل الركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

ـ قيام قائد المركبة بالتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

ـ استخدام قائد المركبة أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية.

ـ قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

ـ عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

ـ عدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

ـ تركيب أجهزة تنبيه مخالفة.