سمير كمونة: «لاعبو المنتخب تعرضوا للضغط العصبي.. وعودة الروح سبب الفوز بالمباريات»

قال سمير كمونة، نجم منتخب مصر السابق، اليوم، إن الجهاز الفني للمنتخب المصري وجميع اللاعبين ظهروا بأداء مشرف خلال المباريات الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية، لافتا إلى أن فوز المنتخب بالكثير من المباريات الأخيرة سببه الرئيسي الالتزام والمبادرة وعودة الروح بين اللاعبين.

المنتخب يخوض 3 مباريات بالأشواط الإضافية

وأضاف «كمونة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أن لاعبي المنتخب خاضوا آخر 3 مباريات بالأشواط الإضافية؛ وهو ما كُلل في النهاية بفوز المنتخب المصري على كافة نظرائه خلال مبارياته الأخيرة.

واستطرد: «لاعبو منتخب مصر اتحطوا تحت ضغط عصبي كبير خلال المباريات الأخيرة، واللاعب الكاميروني السابق إيتو هدد بالحرب، يعني كانوا بيلعبوا تحت ضغط عصبي شديد، بخلاف التحكيم خلال مجريات المباراة، وكمان التجهيزات في الكاميرون والاستشفاء مكنش كويس وحطوا اللاعيبة في برميل طرشي».

انتقاد طريقة لعب كيروش

ومن جانبه، أوضح ياسر ريان، نجم منتخب مصر، والنادي الأهلي السابق، أنه خلال مباريات المنتخب الرسمية، انتقد الكثيرون المدير الفني للمنتخب، بينما كان هو ضد تلك السياسة تماما، متابعا: «مينفعش أبقي داخل بطولة وأول مباراة ليا وبلاعب نيجيريا ولسه الراجل عايز ينفذ طريقة يلعب بها، وطريقة اللعب بتاعته 4-3-3 دي غير طريقة اللعب المصرية القائمة على 4-2-3-1، فالأمور كانت بالنسبة لنا غريبة».