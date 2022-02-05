«الحديثة للغاز» للمواطنين بعد حالات الوفاة بسبب السخان: «ماتقفلوش الهواية»

علق المهندس محمد قنديل، رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، على وجود حالات بالوفاة بتسرب غاز السخان التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا: «الغاز الطبيعي غير سام، والمشكلة هي وجود عدم احتراق كامل للغاز الطبيعي نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة من المواطنين، منها غلق «الهواية» الخاصة بالسخان».

«قنديل»: غلق الهواية الخاصة بالسخانات يؤدي لعدم دخول هواء بارد للمنزل

وأضاف «قنديل»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن غلق الهواية الخاصة بالسخانات خشيه من دخول الحشرات للمنزل أو لعدم دخول هواء بارد للمنزل يؤدي إلى عدم تجدد الهواء بداخل السخان، ونتيجة لذلك يخرج أول أكسيد الكربون، وهو الغاز المسبب لحالات الاختناق.

وأوضح أن كافة أنواع السخانات بها غلق أوتوماتيكي للغاز فور انطفاء الشعلة المشغلة له، «كل السخانات دلوقتي بتشتغل بنظام أول ما نفتح المياه الشعلة بتقوم والسخان بيشتغل، وعندنا أنواع من السخانات، الـ6 لتر بيتحط في المطابخ ومش بتحتاج غير لهواية، والسخانات اللي بتتحط في الحمامات فلازم يكون حجم الحمام ميقلش عن 5.6 متر مكعب ويتحطلها مدخنة وهواية، ولازم كل التوصيلات يقوم بيها الفنيين التابعين لشركات الغاز».

وأكد أنه وفي حال عدم عمل السخان أو في حال وجود ضغط مياه ضعيف فعلى المواطنين اللجوء للشركات العاملة في هذا القطاع من أجل صيانة العطب الموجود والتي قد تتفاقم بسببها المشكلات مستقبلا وتؤدى إلى الوفاة.