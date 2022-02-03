تفاصيل مصرع زوجين في بولاق الدكرور داخل الحمام.. قتلهما تسرب غاز

كشفت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل وفاة زوجين بتسريب الغاز داخل شقتهما في بولاق الدكرور، إذ بينت التحقيقات أن الزوجين كانا يستحمان داخل الحمام وقت حدوث عطل فني في سخان المياه الذي يعمل بالغاز الطبيعي، ونتج عن ذلك تسريب للغاز دون أن يشعر الزوجان، وعندما امتلأت جنبات الحمام بالغاز أصيب الزوجان باختناق وماتا في الحال.

وفاة ناتجة عن تسريب الغاز

وأفادت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور بأن وفاة الزوجين ناتجة عن تسريب الغاز، وليس فيها أي شبهة جنائية، وأن أقاربهما انتبهوا إلى تأخر خروجهما من الشقة فطرقوا الباب مرات متكررة واتصلوا بهما على الهواتف المحمولة فلم يجيبا، فاضطروا لكسر الباب فعثروا عليهما جثتين هامدتين داخل الحمام فابلغوا الشرطة بالواقعة.

وكان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما في منطقة الشوربجي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظف وزوجته.

النيابة تصرح بدفن جثامين الزوجين

وكشفت المعاينة الأولية وجود رائحة غاز منتشرة في جنبات الشقة فتم التحقق من إغلاق محابس الغاز، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من سبب الوفاه وكشف ما أن كان هناك شبهه جنائية من عدمه، وأوضح تقرير الطب الشرعي عدم وجود إصابات وأن سبب وفاة الزوجين كان نتيجة اختناق لتعرضهم لتسريب غاز وهو ما كشفته التحريات، فصرحت النيابة بدفن الجثتين ويجري استكمال الإجراءات.