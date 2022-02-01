«لو شقتك تعرضت لحريق أو تسرب غاز».. كيف تحصل على تعويض من شركات التأمين؟

حوادث عدة وقعت خلال الأيام الماضية، أسفرت عن وقوع ضحايا جرّاء اندلاع الحرائق أو تسرب الغاز، آخرها أمس حينما لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية، كما ينتج عن هذه الحوادث العديد من الإصابات.

وتجنبا للخسائر التي تنتج عن الحرائق التي تقع نتيجة تسرب الغاز أو الماس الكهربائي وخلافه، يمكن للشخص التأمين على منزله ضد الحرائق، فضلا الحصول على تعويض، وهو ما تستعرضه الوطن في السطور التالية.

التأمين على شقتك ضد الحرائق

هناك العديد من شركات التأمين في مصر التي توفر خدمة التأمين بأسعار مختلفة تتيحها عبر موقع الشركة الإلكتروني الخاص بها، ويكون التأمين المنزلي عبارة عن حماية الممتلكات وذلك حال سرقة أغراضك أو اندلاع الحريق في منزلك، ويسرى ذلك التأمين على كل من يقطن المنزل ويسكن في ذلك العنوان ويشارك في ذلك المنزل، حتى لو كان مستأجرا.

ويمكن أن يكون التعويض عبارة عن القيمة النقدية الفعلية للمنزل والممتلكات بعد خصم الاستهلاك من القيمة الفعلية وقت وقوع الخسارة، أو يمكن أن يكون عبارة عن توسيع تكلفة الاستبدال وهي عبارة عن القيمة النقدية الفعلية دون خصم الاستهلاك، لتوفير القدرة على إصلاح أو إعادة بناء المنزل بعد انهياره وتصدعه نتيجة الحريق.

المستندات المطلوبة للحصول على تعويض الحرائق

وذكرت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني كيفية الحصول على تعويض حال اندلاع حرائق كالآتي:

إذا نتج عن الحادث حالات وفاة، يجب إحضار شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث، بجانب محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، وفي حالة الإصابات يجب إحضار تقريرا طبيا من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم، بالإضافة إلى بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

إجراءات الحصول على تعويض الحرائق

وتتكون إجراءات الحصول على تعويض من عدة خطوات، وهي «توكيل محامي لعمل محضر معاينة من لجنة بالإدارة لحصر كافة الأضرار الناتجة عن الحريق، كما يتم إجراء البحث من الإدارة الاجتماعية لتحديد الخسارة ومعاينتها»، وبعدها يتم إرسال الملف للمديرية وفي حال الموافقة يتم استخراج الشيكات اللازمة للتعويض.