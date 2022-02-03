مصرع زوجين داخل شقتهما بسبب تسرب غاز في بولاق الدكرور

لقي موظف وزوجته مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب تسرب الغاز وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة التي قررت الكشف الظاهري عليهما لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما في منطقة الشوربجي بدايرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة موظف وزوجته.

رائحة غاز طبيعي

وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة، وتم إغلاق محابس للغاز ونقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.