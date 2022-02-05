طبيب شرعي تحذر المواطنين من الوسائل غير الصحيحة بالتدفئة: تؤدي للوفاة

قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب قصر العيني، إن الوفاة نتيجة لتسرب الغاز بالمنزل، سببه الاستخدام غير الصحيح للوسائل المستخدمة في التدفئة، إذ أن أي نوع من التسريب في الغاز مع وجود سدة تحول دون خروج الغاز، يؤدي لحدوث تسمم بأول أكسيد الكربون، الناجم عن الاحتراق غير الكامل للوقود.

شكري: الخلايا تحتاج للأكسجين من أجل النمو

وأضافت «شكري»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مشكلة الغاز كبرى، حيث أنه ومن أجل استمرار الخلايا بجسد الإنسان في النمو فتستخدم الأكسجين المحمول على الدم، وفي حال تصاعد نسبة كبرى من غاز أول أكسيد الكربون فينجم عنه اتحاد مع هيموجلوبين الدم، الأمر الذي يؤثر بدوره على خلايا الجسد كافة ثم الوفاة.

وناشدت المواطنين، بضرورة ترك مكانا لتهوية المنزل من الغاز الطبيعي، وأيضا الحمامات، مشددة ضرورة الحرص على الصيانة المستديمة للأجهزة العاملة بالغاز الطبيعي، تحسبا لأي تسرب للغاز، «خلايا المخ بيحدث ليها عطب، نتيجة عدم وصول الأكسجين إليها».

الاحتراق غير الكامل ينتج عنه أول أكسيد الكربون

وأوضحت أنه في حال حدث تسرب في سخان الحمام وكان المنزل محكم الغلق فلن يستطيع الهواء الدخول بغاز الأكسجين، الذي تحتاجه الأجسام في التنفس، وعليه فسيتسرب الغاز بصورة كبرى، «أول أكسيد الكربون بيخرج من أي نوع من الوقود تم احتراقه بصورة غير كاملة، لأن الاحتراق الكامل، ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون، لكن الاحتراق غير الكامل، ينتج عنه أول أكسيد الكربون».