آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان.. وصول سيارة إسعاف لنقله للمستشفى

شهدت اللحظات الأخيرة، لآخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان، والتي تمثلت في وصول سيارة إسعاف بالقرب من بوابة النفق لنقله للمستشفى بعد إخراجه من البئر التي سقط بها، منذ الثلاثاء الماضي، وسط استمرار جهود إنقاذه والتي بدأت منذ سقوطه وحتى الآن.

وتشهد آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان، مرحلة حاسمة وسط ترقب لخروجه من النفق، ومن المقرر أن يتولى فريق طبي عملية إخراج الطفل ريان من البئر.

آخر تطورات إنقاذ ريان

وفى السياق يوجد انتشار أمني مكثف بين النفق وسيارة الإسعاف استعداد لخروج الطفل ريان من البئر، فيما تجري السلطات المغربية تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان، لاستقبال الطفل ريان، الذي سقط في البئر منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت فرق إنقاذ الطفل ريان، لجأت في وقت سابق إلى الحفر اليدوي، بعد أيام من الحفر الآلي، خوفا من انهيار التربة.

وأوضحت مصادر مغربية، أن كاميرا رصدت الصغير مستلقيا على جنبه في البئر، مشيرة إلى أن الصبي كان لا يزال حياً صباح اليوم.

وأدلت مصادر طبية مغربية، بمعلومات عن الحالة الصحية للطفل ريان الذي سقط في البئر الثلاثاء الماضي، وتواصلت جهود إنقاذه منذ سقوطه وحتى الآن، وسط تعاطف عالمي ودعوات لخروجه سالما من البئر.

الحالة الصحية للطفل ريان

فى السياق أفاد إعلام مغربي أن فريقا طبيا أجرى تشخيصا للطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها الثلاثاء الماضي، وأشارت مصادر مغربية إلى أنه تم إجراء فحص طبي أولي للطفل، وتبين أنه مصاب في الرأس مع كسور في الرقبة والعمود الفقري.

وحتى الآن لم يخرج الطفل من البئر، فيما نجحت الفرق الطبية في الوصول للطفل ريان داخل البئر، لكنه لم ينقل إلى خارجه مباشرةً بعد اكتشاف إصابته بكسور، وجرى تجهيزه أولًا حتى لا تتفاقم الإصابات.