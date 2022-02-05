إنقاذ الطفل ريان.. أهم تطورات اللحظات الحاسمة في عملية الخروج من البئر

تسيطر حالة من الترقب في الأوساط المغربية، انتظارا لإنقاذ الطفل ريان حيا، بعدما أكدت وسائل إعلام مغربية أن فرق الإنقاذ أوشكت على إخراج الطفل ريان من البئر التي سقط فيها قبل 5 أيام، وعلق عند عمق 32 مترا من البئر التي يصل عمقها إلى 62 مترا.

وتناقلت وسائل الإعلام خلال الدقائق الماضية، لقطات مصورة لسيارة إسعاف تقترب من النفق الذي حفر للوصل إلى الطفل ريان، بشكل أفقي، ومن المقرر أن تنقله السيارة إلى طائرة تابعة للدرك المغربي ومن ثم إلى أحد المستشفيات، لتكتمل عملية إنقاذ الطفل ريان.

ترقب لعملية إنقاذ الطفل ريان

وذكرت مصادر عدة لـ«الوطن»، ووسائل إعلام مغربية، أن الطفل ريان عثر عليه بالفعل، ووصلت له فرق الوقاية المدنية، ثم طاقم طبي أجرى له فحصا أوليا وجرى تشخيص حالته بأن لديه كسور في العمود الفقري والرقبة وبعض الكدمات في الرأس.

وأكدت المصادر أن والدي الطفل تابعا عملية إنقاذ ريان، بل إن فرق الوقاية اصطحبتهما إلى فتحة النفق ليريا طفلهما، ثم عادا ينتظرانه بإحدى سيارات الإسعاف.

وبحسب المعلومات أيضا المتوافرة عن عملية إنقاذ الطفل ريان، فإنه جرى تجهيز مستشفى مدينة تطوان، بينما قالت مصادر أخرى إنه ربما ينقل الطفل ريان بشكل مؤقت إلى مستشفى تطوان لتقدم له رعاية أولية، ثم ينقل لاحقا إلى مستشفى بالعاصمة المغربية الرباط.

تصريحات صادمة حول إنقاذ الطفل ريان

المفارقة أنه خلال الساعات الأخيرة وبينما تؤكد جميع المصادر ووسائل الإعلام المغربية أن عملية إنقاذ الطفل ريان في طريقها إلى النهاية، قال مسؤول بفرق الإنقاذ إنه لاتزال هناك مسافة 80 سنتيمترا تفصلهم عن ريان.

كما نفى إجراء أي فحوصات طبية له، لكن كل المصادر ووسائل الإعلام المغربية أكدت بالفعل اقتراب العملية من نهايتها وأن الفرق الطبية وصلت للطفل بالفعل، ونقلت كذلك لقطات لتحرك سيارة إسعاف منذ قليل عند النفق الذي حفر لإنقاذ الطفل.