ذكرت وسائل إعلام مغربية، وجود فريق طبي الآن، مع الطفل ريان داخل النفق المخصص لإخراجه من داخل البئر التي سقط بها منذ 5 أيام، فضلًا عن إجراء تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان، لاستقبال الطفل ريان، حسبما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها.

سقوط الطفل ريان إلى عمق 32 مترا

وسقط الطفل ريان إلى عمق 32 مترا، في حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 مترا، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة.

حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان

وبموجب الخطة المعتمدة، نفذت فرق الإنقاذ حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان، وعند بلوغ العمق الذي يوجد به، جرى الشروع في الحفر بشكل أفقي.