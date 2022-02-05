سفير مصر بالكاميرون: لاعبو المنتخب واثقون في الفوز على السنغال

قال مدحت المليجي السفير المصري في الكاميرون، إن رئيس الكاميرون، سيحضر نهائي أمم أفريقيا بين مصر والسنغال، التي تقام في التاسعة مساء غد الأحد، ولن يسمح بدخول أي فرد للاستاد بعد الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، لافتا إلى أن الحالة المعنوية لمنتخب مصر مرتفعة للغاية، «كلهم عندهم ثقة في النصر وبيحاولوا يبذلوا أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير المشتاقة للفوز بالبطولة».

المليجي: 10 طائرات تنقل المشجعين من مصر لمساندة المنتخب

وأضاف «المليجي»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة للمشجعين المصريين، فمع حلول يوم الغد، ستصل 10 طائرات قادمة من مصر، تحمل نحو 3 آلاف مشجع قادمين إلى الكاميرون لحضور المباراة النهائية في البطولة، «دعواتكم يوصلوا بالسلامة ونقدر نوصلهم للاستاد ونرجعهم، وفيه ترتيبات كتير قومنا باتخاذها فيما يتعلق بتيسير الإجراءات».

وأوضح أن هناك عددًا من الجماهير التي فضلت الانتظار بعد مباراة الكاميرون، بتأشيرة مجانية للمشجعين المصريين وسيحضر عدد منهم المباراة النهائية التي ستجمع مصر والسنغال، «الكاميرون بطبيعتها شوارعها ضيقة، ونسقنا مع وزارة الداخلية الكاميرونية علشان يفتحوا الطريق بالموتوسيكلات أمام أوتوبيسات مصر».

وأكد أن الحالة المعنوية لكل أفراد المنتخب المصري مرتفعة للغاية والجميع لديه ثقة في النصر والعودة بالكأس إلى مصر، «إحنا دايما مأمّنين الجماهير المصرية في كل الحالات، وفي حال الفوز فمتوقعش يكون فيه مشكلة خاصة بعودة الجماهير، ولو كان فيه مشاكل كان ممكن تحصل بعد مباراة الكاميرون ولكن هذا لم يحدث».