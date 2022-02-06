علي جمعة عن العشر الطيبة والباقيات الصالحات: ذكر وضحه النبي «فيديو»

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجالس النواب، في فيديو عبر حاسبه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الذكر وأهميته في التصوف، وتعرض «الوطن» ما قاله في هذا الشأن.

أهمية الذكر

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الله سبحانه وتعالي أمرنا في كتابه أن نكون من الذاكرين حيث قال تعالي «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ»، وقال ايضا «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، وقال أيضا «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»، وسمى رب العزة بهذا الذكر أمورا منها القرآن الكريم، حيث قال «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، كما سمي التوسل بأسمائه الحسني ذكر حيث قال «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا».

العشر الطيبات والباقيات الصالحات

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق في فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن الله سمى العشر الطيبات ذكرا، حيث علمنا رسول الله «سبحان الله ـ الحمد لله ـ لا إله إلا الله ـ الله اكبر ـ لا حول ولا قوة إلا بالله»، وهذه الخمس يقول عنها أهل العلم إنها الباقيات الصالحات لأن الباقيات الصالحات تبقى بعد رحيل السكان من الدكان، أو رحيل الإنسان من الأكوان، كذلك الذكر الآخر مثل «استغفر الله ـ إنا لله وإنا إليه راجعون ـ حسبنا الله ونعم الوكيل ـ توكلت على الله ـ الصلاة على سيدنا محمد».

وأشار «جمعة»، إلى أن العشر الطيبة هي الخمس الباقيات الصالحات التي ذكرنها والخمس الأخرى التي ذكرنها تتم بها العشر الطيبات المعروفة عند أهل الله، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يذكر المسلم ربه، والذكر ليس موجودا في كل الديانات وليس موجودا في كل المذاهب الأخلاقية، لأن الذكر في بعض الأحيان يكون دعاء ومناجاة.