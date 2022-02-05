سامح شكري يعرض رؤية مصر لقضايا السلم والأمن أمام قمة الاتحاد الإفريقي

شارك سامح شكري وزير الخارجية، ممثلا لمصر في اجتماعات اليوم الأول من الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تُعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير 2022، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري، استعرض خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، منوهاً في هذا السياق لإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021، الذي من شأنه أن يُمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي.

عمل مشترك للبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية

وأكد وزير الخارجية، ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء برد الفعل.

وأضاف «حافظ»، أن وزير الخارجية، أوضح في ذات الإطار وجود العديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، على الرغم من تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، على رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية وصياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب.

مصر تتدعم كل الأشقاء الأفارقة

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري، على عدم ادخار مصر لأي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الإفريقية لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل.