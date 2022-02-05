آخر فيديو لظهور ريان حي.. حرك أطرافه وتناول الطعام

تزامنا مع انتشال الطفل المغربي ريان البالغ من العمر 5 سنوات، بعد سقوطه في بئر عميقة، ظل داخلها لنحو 5 أيام، تم بث فيديو يعد آخر فيديو لظهور ريان حيا قبل أن يفارق الحياة فور خروجه من النفق الذي تم حفره للوصول إليه، إذ رصد حركة الطفل قبل ما يقرب من يومين.

آخر فيديو لظهور ريان حيا

وكان الفيديو الذي تمكنت كاميرا فرق الإنقاذ من التقاطه رصد حركة الطفل الذي ظهرت عليه إصابات بالغة في منطقة الرأس، كما ظهرت خيوط من الدماء تغطي وجهه إلا أنه كان يحاول تحريك أطرافه خلال احتضانه الصخرة التي ارتطم بها فور سقوطه، وما إن تأكدت عناصر الإنقاذ المغربية أن الطفل لا يزال على قيد الحياة ويستطيع التنفس حتى أدخلوا الطعام والشراب له، وتمكنت الكاميرا من تسجيل حركته وأنه نجح في مد يده وتناول الطعام، ويعد ذلك هو آخر فيديو لظهور ريان حيا، قبل أن يتم إعلان خبر وفاته.

إعلان خبر وفاة ريان

وأعلن الديوان الملكي المغربي، قبل قليل، في بيان رسمي، أن الطفل ريان الذي أثار تعاطف العالم أجمع، توفي بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من استخراجه من البئر بعد 5 أيام من الحفر المتواصل للوصول إلى الطفل.

قصة سقوط ريان في البئر

وكان الطفل قد سقط ظهر يوم الثلاثاء الماضي داخل البئر الذي قدر عمقه بنحو 60 مترا، وذلك في غفلة من والديه، وبدأت محاولات إنقاذه عبر جهود الأهالي إلا أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، ووصفت الصحافة الأجنبية عملية الحفر لإخراج الطفل بأن «المغرب حرك جبلا من مكانه»، ورغم تعلق قلوب الملايين بالطفل إلا أن فرحة الخروج لم تكتمل بعد إعلان خبر وفاته متأثرا بإصابته جراء السقوط في البئر.