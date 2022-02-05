خالد الدرندلي: حكم مباراة النهائي بين مصر والسنغال يمتلك سمعة طيبة

تحدث خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في الكاميرون عن مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومواجهة السنغال غدًا الأحد، إذ ذكر أن هناك حماسًا شديدًا بين اللاعبين في تمرين المنتخب المصري، مشيرا إلى أن المنتخب خاض مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حكم النهائي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز

وأضاف «الدرندلي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أنه لا يجري النظر إلى اسم حكم النهائي، وهو الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ولكن نركز على تقديم الأداء الجيد في مباراة الغد.

منتخب مصر قادر على الفوز بكأس الأمم الإفريقية

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر قادر على الفوز على السنغال والظفر بكأس الأمم الإفريقية، وهناك روحًا معنوية مرتفعة في منتخب مصر، وهناك ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر من أجل تحقيق الكأس، مؤكدًا أن سمعة حكم مباراة النهائي طيبة ولكننا لا ننظر إلى التحكيم.

سقف الطموحات أصبح مرتفعا

وتابع: «هناك تركيز مع منتخب مصر، وسقف الطموحات أصبح مرتفعا من أجل تحقيق بطولة أمم إفريقيا، ونأمل في أن يحقق منتخب مصر الفوز مجددا بعد التغلب على كوت ديفوار والمغرب ثم المنتخب الكاميروني صاحب الأرض».