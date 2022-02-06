معرض الكتاب يستضيف وزير التنمية المحلية ومفتي الجمهورية.. اليوم

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في اليوم قبل الأخير من ختام الفعاليات التي تستمر إلى غد الاثنين بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض الكتاب 2022.. أبرز الفعاليات

ومن بينها بالقاعة الرئيسية ندوة للاحتفال بمئوية جماعة الفن الحديث ومجلة المجلة وذلك في الساعةو 12 ظهرا وبحضور الناقد شعبان يوسف والكاتبة رشا عبادة.

وفي الرابعة عصرا ندوة بعنوان «الأثريون الجدد» ويعقبها لقاء مع الدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية في الساعة السادسة من مساء اليوم ويدير للقاء الإعلامي حمدي رزق بالقاعة الرئيسية.

وفي قاعة ضيف الشرف يعقد لقاء مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بعنوان «المناخ ومسقبل كوكبنا» ويدير اللقاء أحمد خيري وذلك في الساعة الثانية ظهرا، يعقبها لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي بعنوان «الإعلام الثقافي والهوية بين الحاضر والمستقبل» ويديرها الإعلامي جمال الشاعر.

وفي المكتبة الأدبية يناقش الكاتب محمد سلماوي كتابه «العصف والريحان»، ويشارك في المناقشة الدكتور خالد منتصر، والناقد أنور عبداللطيف، وذلك في الثانية عشرة ظهرا.

معرض الكتاب 2022

وتقام الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل الدورة شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، ويشارك فيها 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتحل اليونان ضيق شرف ، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.

ويقدم المعرض هذا العام عددا من الخدمات لأول مرة، منها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، وشحن الكتب عن طريق الشركة القومية للتوزيع، ومركز لتلقي لقاحات كورونا تحت إشراف وزارة الصحة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية على الزوار تحت إشراف وزارة الصحة، مع وضع لوحات إرشادية وخريطة للمعرض، ووجود سيارة إسعاف مجهزة، وعدد كبير من المتطوعين لمساعدة الزوار.