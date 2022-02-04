معرض الكتاب يستضيف أول لاعب أراجوز مصري من ذوي القدرات الخاصة

استضاف البرنامج الفني المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل عرضا للأراجوز أداه إسلام أحمد من ذوي القدرات الخاصة وأحد خريجي الدفعة الأولى لمدرسة الأراجوز التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، التي تعد أول مدرسة متخصصة في مصر.

تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبنى المبدعين من ذوي القدرات

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استمرار تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبني المبدعين من ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن مدرسة الأراجوز التي تم تدشينها في أغسطس 2021، نجحت في تخريج 17 لاعبا في أولى دفعاتها خلال نوفمبر من نفس العام، ضمن الاحتفال بيوم الملتقى الثالث للأراجوز.

وتابعت أن فن الأراجوز أحد الألوان الإبداعية التي تنفرد بها الثقافة الشعبية، مؤكدة تواصل الجهود لحفظها وإعادة إحيائها باعتبارها من عناصر ومفردات التراث الوطني، وأكدت أن تدشين المدرسة جاء بهدف صون أحد مفردات الهوية المصرية.

معرض الكتاب 2022

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ فيشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، تمثل قارات العالم وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد الدورة الحالية، إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية».