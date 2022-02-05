الدموع تغلب لميس الحديدي على الهواء وتخرج إلى فاصل بعد وفاة ريان: شيء مؤسف

نعت الاعلامية لميس الحديدي الطفل ريان، بعد صدور بيان من الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل قائلة: «شيء مؤسف وصعب جدا العالم كله كان منتظر ريان يبقى حي».

ارتباك الإعلامية على الهواء

وأصيبت الحديدي بصدمة على الهواء في أثناء إذاعتها لنبأ وفاته خلال خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON مغالبة دموعها، وقالت: «أنا ارتبكت يا جماعة لازم أخرج فاصل».

وأجرى الملك محمد السادس، ملك المغرب، اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل، لتعزيتهما في وفاته، بعدما قضى 5 أيام حبيسًا في بئر سقط فيها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «هسبريس» المغربية.

صحفية مغربية من موقع الحدث

وأكدت مريم فساحي، صحفية مغربية من موقع إنقاذ الطفل ريان، أن القيادة المغربية خصصت طائرة هيلكوبتر لنقل الطفل ريان بعد خروجه من البئر لأقرب مستشفى جامعي، مشيرةً إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة توافدوا من جميع أنحاء المملكة لمتابعه الحدث.

وأضافت «فساحي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أن كل الموجودين في موقع الحادث يبكون حزنا على فقيدهم.

جهود كبيرة من السلطات المغربية

وأكدت أن السلطات المغربية بذلت جهود كبرى لإنقاذ الطفل، موضحةً ان منصات السوشيال ميديا تنشر شائعات مفادها ضرورة الحصول على أراء الخبراء الأجانب، مشددةً على أن الإدارة المغربية تمتلك من الكفاءة ما جعلها تتعامل مع الحادث.