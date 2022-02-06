مقتل قاض عراقي برصاص مسلحين في جنوبي العراق

لقى قاض عراقي مصرعه، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة «العمارة» الواقعة في جنوبي البلاد، وأوضح ضابط في شرطة الطوارئ لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، طلب عدم ذكر اسمه، أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي أحمد فصيل خصاف، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، بـ حي الشبانة بالقرب من منزله القريب من مكان عمله وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

إصابة القاضي العراقي بـ15 رصاصة بسلاح كلاشنيكوف

وأضاف المصدر الأمني، أن القاض العراقي أصيب بـ15 رصاصة بسلاح كلاشنيكوف، فيما أشار موظف صحي في دائرة الطب العدلي، إلى أن القاضي خصاف أصيب بإطلاق ناري في منطقتي الرأس والصدر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، اعتقلت السلطات الأمنية في العراق، 4 عناصر إرهابية في محافظة نينوي الواقعة في شمالي البلاد، وقالت مديرية الاستخبارات، في بيان، إنه وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود 4 إرهابيين في قرى تابعة إلى منطقة ربيعة ضمن قطاع مسؤولية وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب.

وأضافت مديرية الاستخبارات العراقية، أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع مكتب الأمن الوطني بـ ربيعة على إثر ذلك باشرت قوة مشتركة بمداهمة مناطق تواجدهم ضمن القرى التابعة للناحية وتم القبض على الإرهابيين، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

اعتقال شخصين بتهمة الإرهاب بـ«صلاح الدين»: والد المتهمين قيادي في «داعش»

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات، أمس السبت، عن اعتقال شخصين بتهمة الإرهاب في بلد بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، مشيرة في بيان، إلى القاء القبض على العنصريين في منطقة «البو تفاح» قرب قاعدة بلد الجوية.

واضافت مديرية الاستخبارات العراقية، أن والد المتهمين قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي.