يسرا تروج للحلقة الأولى من برنامجها «كلام في الحب»: انتظروني الليلة

روجت الفنانة يسرا للحلقة الأولى من برنامجها الجديد «كلام في الحب» الذي من المقرر عرضه الليلة على شاشة قناة MBC1، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع الصو والفيديوهات الشهير «انستجرام»، إذ نشرت فيديو تشويقي للبرنامج، وعلقت: ««انتظروني الليلة في الحلقة الأولى من برنامج كلام في الحب الساعة 10 بتوقيت السعودية، و9 بتوقيت القاهرة على شاشة mbc1».

طرح برومو الحلقة الأولى من برنامج «كلام في الحب»

وكانت قناة MBC1، طرحت البرومو الدعائي للحلقة الأولى من البرنامج منذ أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي جاءت بعنوان «الحب الأول»، وظهرت أثناء استضافتها عدد من النجوم وسؤالهم عن الحب الأول في حياتهم، من بينهم: الممثل الفلسطيني عبد المنعم عمايري، والمخرجة اللبنانية إنجي جمال.

إصابة يسرا بفيروس كورونا المستجد

يذكر أن يسرا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وخضوعها للعزل المنزلي أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «أحلام سعيدة»، التي تنافس به في دراما رمضان 2022.

وكشفت في تصريح سابق لـ «الوطن» تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تخضع للعزل المنزلي، وتتلقى البروتوكول الطبي لعلاج فيروس كورونا، قائلة: «الحمد لله على كل حال، أُصبت بالفعل بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وأخضع لبروتوكول العلاج داخل المنزل، والأعراض إلى حد ما بسيطة، وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالشفاء».