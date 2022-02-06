لميس سلامة تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بـ كورونا: جبل على صدري

كشفت الإعلامية لميس سلامة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت لميس «مش عارفة اشمعني التعب كله بيزيد أوي بليل.. بحس كأن جبل على صدري تقيل والتنفس بيبقى بصعوبة أوي، ده أصعب بجد عرض في أعراض الكورونا بيطلع الروح حقيقي.. الحمد لله».

لميس سلامة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت الإعلامية لميس سلامة، صباح أمس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «كورونا إيجابي.. وعرفت متأخر بعد ما وصلت للرئة، عملت خمس مسحات وطلعوا سلبي، بقالي أسبوع تعبانة تعب لا يحتمل والحديد وصل لـ 3، وكل شوية نجري على مستشفي شكل عشان بدوخ وبفقد الوعي وتعب رهيب وعملت خمس مسحات وطلعوا سلبي، وعملت كل التحاليل عشان نعرف دي كورونا ولا لا وكل الناس قالولي مش كورونا، وفي يوم روحت المستشفى قولتلهم احجزوني الحقوني عالجوني أنا بطلع في الروح قالولي أنت مش كورونا».

وأضافت: «عملت إكو على القلب من التعب وبرضه مظهرش حاجة، وبعدين في عز مانا بطلع في الروح قولتلهم لبسوني وودوني أعمل مقطعية على الصدر، وإحنا بنحجز قالولي إحنا عاملين عرض على المقطعية مع المسحة مع بعض قولتلهم اعملوها مش هنخسر حاجة، فطلعت إيجابي ودخلت على الرئة وبانت في المقطعية».

واختتمت لميس قائلة، «الحمد لله بدأت العلاج، وإن شاء الله خير دعواتكم عشان أنا شوفت أصعب أيام حياتي، وكنت حاسة أن أنا حقيقي بموت قعدت أدعي ربنا يخليني بس لبنتي».