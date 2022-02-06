واشنطن: موسكو ترسل مزيدا من مجموعات الكتائب إلى الحدود مع أوكرانيا

قالت الولايات المتحدة، إن روسيا لديها الآن نحو 70% من القوة القتالية التي تعتقد أنها مطلوبة للقيام بغزو شامل لـ أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو ترسل المزيد من مجموعات الكتائب التكتيكية إلى الحدود مع جارتها.

ارتفاع مجموعات الكتائب التكتيكية الروسية بمنطقة الحدود إلى 83

وأوضح مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم نشر اسميهما، لوكالة «رويترز» للأنباء، أنه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد مجموعات الكتائب التكتيكية الروسية بمنطقة الحدود من 60 إلى 83 حتى أمس الأول الجمعة وهناك 14 مجموعة أخرى يجري نقلها حاليا.

وأشار المسؤولان الأمريكيان، إلى أنه بالنسبة لتوقيت القيام بغزو فإن من المتوقع أن تصل الأرض إلى ذروة التجمد في حدود 15 فبراير الجاري بما يسمح لـ الوحدات العسكرية الروسية بعبور الطرق الوعرة، وأضاف المسؤولان، أن مثل هذه الظروف ستستمر حتى نهاية مارس المقبل.

بدورها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية سقوط «كييف» في يومين، مضيفة أن تقرير الاستخبارات يتحدث عن تسريع روسيا استعداداتها لغزو أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن واشنطن تسعى إلى حصر كل المشاكل الأمنية الدولية في ملف أوكرانيا، مشددا على أن هذا الموقف غير صحيح.

سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: موسكو لا تنوي مهاجمة أحد

وأضاف أنطونوف، في تصريح لقناة «سولوفيوف لايف» على موقع «يوتيوب»، أن بلاده لا تنوي مهاجمة أحد، نافيا صحة الادعاءات الغربية حول الاستعدادات لغزو أوكرانيا.

أنطونوف: مغادرة 28 دبلوماسيا روسيا الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو المقبل

وأكد أنطونوف، أن واشنطن قدمت ردا سلبيا بشأن مقترحات لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية خلال مشاورات جرت في فيينا يوم 3 فبراير الجاري، مشيرا إلى مغادرة 28 دبلوماسيا روسيا، الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.