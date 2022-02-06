فاطمة الكاشف تشكو تجاهل المخرجين: «مش بشتغل ونفسي في دور يناسب تاريخي»

عبرت الفنانة فاطمة الكاشف، عن حزنها من الوضع الحالي في الوسط الفني، موضحة أن مخرجي الأعمال الفنية خلال الفترة الحالي، يعتمدون على عدد معين فقط من نجوم الفن، مقابل إبعاد عدد كبير من الفنانات لهن مشوار فني عظيم.

فاطمة الكاشف: فنانات قدمن أعمالا ناجحة ومش موجودين دلوقتي

وأضافت الفنانة فاطمة الكاشف، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا مش عارفة العيب فين ولا إيه السبب، لأن فيه فنانات كتير قدموا أعمال فنية محترمة وناجحة على مدار 20 سنة ومش موجودين دلوقتي ولا بنسمع عنهم».

فاطمة الكاشف تشكو تجاهل المخرجين لها

وأشارت الفنانة فاطمة الكاشف، إلى أنها من ضمن الفنانات المهمشين فنيًا، فعلى الرغم من حصولها على عدة جوائز، مثل جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، عن دورها في مسلسل «كلبش»، الجزء الثالث، إخراج بيتر ميمي، إلا أنها غير متواجدة على الساحة الفنية بالشكل الذي يليق بتاريخها الفني سواء في الأعمال الدرامية أو المسرحية.

الكاشف: أتمنى الحصول على أدوار تناسب مسيرتي

وتابعت الفنانة فاطمة الكاشف: «أنا درست التمثيل بأكاديمية الفنون، كما حصلت أيضًا على دبلومة الدراسات العليا بالأكاديمية، ولكني غير متواجدة على الشاشات بصورة مستمرة، اليوم، ولا أعرف السبب»، مضيفة: «أتمنى من المنتجين والمخرجين أن أحصل على أدوار تتناسب مع مسيرتي الفنية الحافلة بالنجاح».

من هي الفنانة فاطمة الكاشف؟

فاطمة الكاشف، ممثلة مصرية، قدمت خلال مشوارها الفني نحو 82 عملًا فنيًا، واشتهرت بشخصية «زوبة»، التي قدمتها من خلال أحداث مسلسل «البخيل وأنا»، الذي شارك به عدد كبير من نجوم الفن، مثل: فريد شوقي، كريمة مختار، حسن مصطفى، محمد هنيدي، وائل نور، هدى عيسى، وبكر الشدي، وغيرهم من الفنانين.