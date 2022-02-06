زوجة سعد الصغير الثانية: طلاق نهائي بكل الحب

أعلنت الفنانة برلنتي عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير انفصالهما بعد عام من زواجهما.

طلاق سعد الصغير وزوجته الثانية

ونشرت الفنانة برلنتى عامر على صفحتها الخاصة على صفحة فيسب وك خبر الانفصال، وقالت «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

يذكر أن برلنتى عامر كانت قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن خبر زواجها من سعد الصغير ونفت الأخبار التى كانت ترددت بأن زواجهما عرفيا، وقالت إن الزواج شرعي وعلى يد مأذون.

وكشفت برلنتي أن «سعد» هو من طلب منها إعلان زواجهما للناس قائلة «أنا بحب سعد جدا هو أحن مخلوق قابلته فى حياتي وهو اللى طلب منى أعلن زواجنا قدام الناس».