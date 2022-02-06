رئيس التحرير

محمود مسلم

زوجة سعد الصغير الثانية: طلاق نهائي بكل الحب

كتب:

بسمة شطا
10:29 ص | الأحد 06 فبراير 2022
سعد الصغير وزوجته الثانية

سعد الصغير وزوجته الثانية

أعلنت الفنانة برلنتي عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير انفصالهما بعد عام من زواجهما.

طلاق سعد الصغير وزوجته الثانية

ونشرت الفنانة برلنتى عامر على صفحتها الخاصة على صفحة فيسب وك خبر الانفصال، وقالت «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

يذكر أن برلنتى عامر كانت قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن خبر زواجها من سعد الصغير ونفت الأخبار التى كانت ترددت بأن زواجهما عرفيا، وقالت إن الزواج شرعي وعلى يد مأذون.

وكشفت برلنتي أن «سعد» هو من طلب منها إعلان زواجهما للناس قائلة «أنا بحب سعد جدا هو أحن مخلوق قابلته فى حياتي وهو اللى طلب منى أعلن زواجنا قدام الناس».

 

اقرأ المزيد:

إيداع طفلين دار رعاية وتقديم الدعم النفسي لهما.. عثر عليهما سعد الصغير

سعد الصغير يهدي زوجته 3 أطقم ألماظ في عيد ميلادها: كانت مفاجأة

سعد الصغير نشر قصتها.. «بني سويف» تنقذ سيدة وأبناءها من الشارع

سعد الصغير عن قرارات هانى شاكر: «هنتجمع كلنا ونروح نتكلم مع النقيب»