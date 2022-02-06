تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري بالفيوم

شكّلت مديرية أمن الفيوم، فريق بحث، برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، لحل لغز العثور على جثة شاب عشريني مقتول إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وملقى وسط الأراضي الزراعية في عزبة إلياس التابعة للوحدة المحلية بقرية شكشوك بنطاق مركز أبشواي، في ظروف غامضة.

وفوجئ المزارعون خلال توجههم للعمل في أراضيهم الزراعية بوجود جثة شاب غارقاً في دمائه، فأبلغوا الشرطة التي حرضت على الفور، وفرضت كردوناً أمنياً حول مكان العثور على الجثة.

العثور على جثة شاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة إلياس التابعة للوحدة المحلية بقرية شكشوك بنطاق المركز، بعثورهم على جثة شاب عشريني مجهول الهوية ومصاب بطلق ناري بالرأس.

الشرطة تنتقل إلى مكان الجثة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس، وتبينّ أنّه يدعى أحمد جمعة، 25 سنة، وجرى معاينة الجثة، ثم تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

تفريغ كاميرات المراقبة

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط الجناة، حيث يجرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة داخل عزبة إلياس وخصوصاً المتواجدة بالقرب من موقع العثور على الجثة، لتفريغها وتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وإعداد تقرير كامل ببيان الإصابات وسبب ووقت الوفاة، كما أمرت بسرعة ضبط الجناة.