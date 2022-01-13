تفحم جثة سبعيني احترقت شقته أثناء نومه بالفيوم.. والتحريات: عاش وحيدا

ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية تسبب في اشتعال النيران وانتشارها بكثافة داخل إحدى الشقق السكنية، والتي يُقيم فيها مُسن بمفرده، حيث اشتعلت النيران في الأثاث، قطعة تلو الأخرى، خلال نوم المُسن الذي لم يشعر بشيء، إلا بعدما التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، حتى اشتعل السرير الذي ينام عليه ووصلت النيران لملابسه، فحاول الاستغاثة والصراخ لينقذه أحد، إلا أنّ النيران كانت أسرع من جيرانه، حيث لقي مصرعه حرقا.

بلاغ بمصرع مُسن حرقاً

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغ من أهالي منشأة عبد الله، بنطاق المركز، بنشوب حريق هائل في شقة سكنية يسكنها مُسن سبعيني بمفرده.

السيطرة على الحريق وإخماده

وعلى الفور، هرع ضباط الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من إخماد النيران، التي اشتعلت داخل الشقة، وتبين من المعاينة الأولية أنّ الماس الكهربائي وراء نشوب الحريق.

وعثرت قوات الشرطة على جثة مُسن سبعيني محروقاً داخل الشقة، وتبينّ أنّه يدعى عبد العزيز محمد عبد العزيز، 70 سنة، ومقيم بمفرده، وأنّه كان نائمًا ولم يشعر بالحريق إلا بعدما امتدت لملابسه واشتعلت في جسده، وحاول الهروب من النيران ولكنه فشل حتى لقي مصرعه حرقا.

نقل الجثة إلى المشرحة

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، والتي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات، كما جرى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.