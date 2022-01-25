كشف لغز العثور على جثة متفحمة لشاب داخل مخزن كرتون بالفيوم

جلس «أحمد» في المخزن الخاص به لتجميع وبيع الكرتون، على الطريق الدائري قرب مدخل قرية «قحافة»، في نطاق مركز شرطة الفيوم، فشعر بالبرودة الشديدة مع موجة الصقيع التي تضرب البلاد، فقرر إشعال النيران في بعض الأخشاب ليشعر بالدفء، إلا أنّ النعاس غلبه دون أن يدري، وامتدت النيران إلى الكرتون المتواجد بالمخزن، فاشتعلت النيران بين طرفة عين وانتباهتها، وامتدت النيران إلى جسده خلال نومه، ولم يتمكن من الهرب، حتى تفحمت جثته بداخل المخزن، وعثرت أسرته على جثته في اليوم التالي بعدما تأخر في العودة، ولم يرد على اتصالاتهم.

بلاغ بالعثور على جثة متفحمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بالعثور على جثة شاب يدعى «أحمد سيد زكي»، 27 سنة، متفحمة داخل مخزن كرتون مملوك له على الطريق الدائري بمدخل «قحافة»، وتحديداً بجوار مسجد «العليم».

مخزن الكرتون تفّحم بالكامل

وانتقل المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ نشوب حريق التهم المخزن بالكامل وتفحمه، واحتراق صاحب المخزن بداخله، حيث كان يشعل النيران للتدفئة، وغفت عيناه، فامتدت النيران إلى الكرتون، وانتشرت فيها بسرعة الصاروخ فاشتعلت نيران كثيفة، والتهمت جثمانه خلال نومه، ولم يتمكن أحد من إخماد الحريق نظراً لأنّه شب فجراً وكان الجميع نيام فلم يكن أحد يشعر بالحريق أو يراه إلا بحلول الصباح حينما رأوا دخاناً كثيفاً وعلموا بوفاة صاحب المخزن محترقاً بداخله.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وجرى إبلاغ الحماية المدنية، التي هرعت على الفور، وأخمدت الحريق، قبل أن يمتد للعقارات السكنية المجاورة، إلا أنّ الجثمان كان قد تفّحم بالكامل، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.