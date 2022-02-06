«ناهد» تبيع الخضار للإنفاق على أسرتها وعلاج حفيدها بالشرقية: «30 سنة شقا»

تستيقظ باكرًا قبل بزوغ الفجر، تصلي فرضها، وتقوم بتنظيم منزلها في عُجالة، ثم ترتدي عباءتها وتخرج من البيت متوجهة لتجار الخضار لشراء الأصناف التي تقوم ببيعها لتقتات منها وتنفق على تربية وتعليم صغارها، ثم تقطع يوميًا عشرات الكيلو مترات للذهاب للأسواق لعرض منتجها لتعود في نهاية اليوم بعدد من الجنيهات من كسب يدها لتلبية احتياجاتهم اليومية.

الحاجة ناهد ترعى أسرتها بعد وفاة زوجها منذ 30 سنة

اعتادت تلك السيدة الستينية، ابنة مركز كفر صقر، على هذه الحياة اليومية بعد رحيل زوجها إلى دار البقاء منذ ثلاثين عامًا، والذي توفى في حادث سير، تاركًا لها خمسة أبناء عكفت على رعايتهم وتربيتهم بمفردها دون مساعدة من أحد لتخفيف العبء عن كاهلها «زوجي اتوفى في حادثة عربية من 30 سنة، وربيت ولادي الخمسة لوحدي لحد ما كبرتهم وجوزتهم ومفيش حد ساعدني».

تبيع الخضار في الأسواق

تقطن ناهد عبدالعزيز في قرية نجوم كفر صقر، إحدى قرى محافظة الشرقية، وتذهب كل يوم إلى الأسواق مستأجرة سيارة تحمل صنفًا واحدًا من الخضار الذي تقوم ببيعه لنقلها في كل مرة إلى قرية مختلفة «بأجّر عربية، وكل يوم بروح سوق بلد مختلفة عن التانية عشان أبيع الخضار اللي بسترزق منه».

لم تتوقف رحلة شقاء السيدة الستينية عن العمل يومًا حتى بعد تربيتها وتعليمها وزواج جميع أبنائها التي كرست حياتها لهم دون أن تمد يدها لأحد لطلب المساعدة، مشيرة إلى أن نجلها الأكبر والوحيد والذي يبلغ 35 عامًا هو الذي يساندها ويقوم بمساعدتها ليرد لها جزءًا من جميلها.

الحفيد مصاب بعدة أمراض

وروت ناهد عبدالعزيز خلال حديثها لـ«الوطن»، أن إحدى بناتها تُدعى «آية» تعيش مأساة، فقد رزقها المولى عز وجل بطفل يبلغ من العمر عامين حاملاً لعدة أمراض منذ ولادته «ثقب في القلب ونسبة ضمور بالمخ ومشاكل بالكُلي وزيادة كهرباء بالمخ ومشاكل بالقدم واستئصال مرارة»، مضيفه أنها تقطن بمنزل استأجره زوجها الذي يعمل باليومية، وبالكاد يحصل على مبلغ بسيط من عمله لا يكفي لتأمين علاج نجله.

«ناهد» تطالب بتوفير علاج لحفيدها

تناشد صاحبة الستين عامًا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ووزارة الصحة، بضرورة توفير علاج لنجل ابنتها الذي يعاني من عدة مشكلات صحية، وعمل مشروع لها يؤمن لها دخلاً لتحصل علي قسطًا من الراحة بعد سنوات الشقاء التي عاشتها لتعيش حياة كريمة.