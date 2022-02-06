جثمان ريان بانتظار تحديد أسباب وفاته.. وتوقعات بجنازة شعبية في المغرب

بعد ساعات من استخراج جثمان الطفل المغربي ريان من البئر التي سقط فيها ظهر الثلاثاء الماضي، ترقد جثة الطفل بحسب ما ذكرته قناة العربية في المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط، لتحديد سبب وفاة الطفل، بعد 5 أيام من التشبث بالأمل في العثور عليه وإخراجه حيّا.

جنازة مهيبة للطفل ريان

ويتوقع أن يبدأ المغرب اليوم الأحد، استعداداته لتشييع جثمان الطفل ريان في جنازة شعبية مهيبة، بعد تحديد أسباب الوفاة من قبل المختصين في المستشفى العسكري، حيث تعد قصة الطفل ريان واحدة من أكثر القصص والأحداث تأثيرا في نفوس العالم.

ملك المغرب يعزي والدي الطفل

وأوضح الديوان الملكي في بيان أصدره مساء أمس السبت، بعد إعلانه في خبر رسمي وفاة الطفل ريان داخل البئر، أنّ الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا بوالدي ريان، وأعرب عن أحرّ تعازيه لأفراد الأسرة كافة، كما أعرب عن تقديره لجهود السلطات الدؤوبة خلال عملية إخراج ريان من البئر.

وتعود تفاصيل القصة إلى الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الثلاثاء حيث سقط الطفل في بئر عميقة على بعد نحو 32 مترا في غفلة من والدية، وكانت الجهود في البداية لاستخراجه من قبل الأهالي، إلا أنّ الأمر لم يكن بتلك السهولة، ليتم بعدها إبلاغ الجهات المغربية المختصة وإطلاق مناشدات واستغاثات لإنقاذ الطفل البالغ من العمر 5 سنوات.

وقضى الطفل الضحية نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنّه يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري، بحسب ما ذكرته عدد من الصحف المغربية مساء أمس.